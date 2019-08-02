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08. 02. 2019

В США изъяли наркотики почти на миллиард долларов

В США правоохранители изъяли рекордную партию наркотиков, которая предварительно оценивается почти в миллиард долларов. Ее должны были доставить в Австралию в двух больших контейнерах, сообщает Сегодня в пятницу, 8 февраля.

Отмечается, что среди изъятых наркотических веществ более полутора тонн метамфетамина, 25 килограммов кокаина и еще 5 тонн героина.

Операция проводилась совместно американскими и австралийскими правоохранительными органами.

В австралийских штатах Виктория и Новый Южный Уэльс уже задержали шестерых подозреваемых в контрабанде. Троих из них сегодня будут судить в Мельбурне.

В Австралии высшая мера наказания за наркотрафик – пожизненное лишение свободы.

Ранее в Кабо-Верде арестовали 11 моряков из России, которых подозревают в контрабанде рекордной партии кокаина весом 9,5 тонны. Наркотики перевозило судно Eser под флагом Панамы.

Также сообщалось, что в Латвии конфисковали самую крупную партию кокаина в истории страны.

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Источник: korrespondent.net

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