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08. 02. 2019

В Генуе сносят мост, на котором погибли 43 человека

Рабочие в Генуе начали сносить мост Моранди, от обвала которого в августе погибли десятки людей. Об этом в пятницу, 8 февраля, сообщает La Stampa.

За началом работ наблюдали премьер-министр Италии Джузеппе Конте и министр инфраструктуры Данило Тонинелли.

"Сегодняшний день является очень символичным и представляет восстановление Генуи, Лигурии и Италии. До конца 2019 года мы обязаны отстроить мост, тогда нам придется подождать еще несколько месяцев, чтобы его открыть. Мы покажем, что итальянская система работает", - сказал Конте.

Напомним, часть моста Моранди в Генуе длиной около 100 метров обвалилась 14 августа 2018 года. Упала секция, которая проходила над железнодорожными путями и рекой Польчевера. Среди причин обрушения называли человеческую ошибку.

Усталость и гроза. Обвал моста унес десятки жизней

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Источник: korrespondent.net

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