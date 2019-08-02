Корь добралась до Минздрава

Сотрудничи Министерства здравоохранения начали болеть корью. Об этом в пятницу, 8 февраля, сообщила заместитель министра здравоохранения Ольга Стефанишина, пишет Укринформ.

Она заявила, что случаи заболеваний корью зафиксированы не только в Минздраве, но и еще в нескольких ведомствах, в частности, в Минрегионе.

"Несколько недель назад корью заболел один из охранников Минздрава. Поэтому у тех работников, которые с ним контактировали, начали проявляться симптомы болезни", - рассказала Стефанишина.

По ее словам, после удиагностирования кори у охранника, было принято решение вакцинировать других работников.

"Как только мы узнали, что охранник заболел корью, следующего рабочего дня мы организовали массовую прививку в Минздраве среди контактных лиц. Этим мы защитили наших сотрудников. Некоторые из них контактировали с охранником до вакцинации, поэтому, скорее всего, заразились корью. Те люди, которые вакцинировались до появления признаков, значительно легче переживают это заболевание", - отметила Стефанишина.

Она подчеркнула, что Минздрав рекомендует всем ведомствам вакцинировать своих сотрудников.

Как сообщалось, на прошлой неделе Ульяна Супрун заявила, что Минздрав не будет объявлять эпидемию кори, несмотря на то, что за январь в Украине ей заболели более 15 тысяч человек, что в несколько раз превышает темпы предыдущего года.

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Источник: korrespondent.net