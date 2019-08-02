На Полтавщине будут судить родителей-педофилов

В Полтавской области будут судить родителей, которые развращали, насиловали и снимали на продажу порнографические видео с собственной малолетней дочерью в течение двух с половиной лет. Об этом сообщает региональная прокуратура в пятницу, 8 февраля.

"Злоумышленники в течение двух с половиной лет, в Днепропетровской области и в городе Полтава совершили 63 эпизода преступной деятельности. На арендованных квартирах родители-извращенцы снимали видео порнографического характера со своим ребенком и продавали его через сеть интернет. Девочку насиловали, развращали, удовлетворяли половую страсть неестественным способом, снимали на порнографические видео с 3-летнего возраста", – говорится в сообщении.

Во время досудебного расследования уголовного производства установлено, что супруги с целью собственного обогащения использовали своего малолетнего ребенка 2013 рождения в порнобизнесе и сексуальной эксплуатации.

Для рассмотрения по существу утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 30-летнего отца и 31-летней матери по обвинению в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 149 (торговля людьми), ч.4 ст.152 (изнасилование малолетнего), ч.3 ст.153 (сексуальное насилие), ч.2 ст.156 (развращение малолетнего лица), ч.5 ст.301 (изготовление, сбыт, распространение порнографических предметов) УК Украины.

Также обвиняемым продлена мера пресечения в виде содержания под стражей. Извращенцам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

В прокуратуре добавили, что в настоящее время девочка находится в коммунальном учреждении социально-психологической реабилитации.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге разоблачили семейную пару, которая использовала свою четырехлетнюю дочь для создания порнографических видео. Позже оказалось, что задержанные приходятся друг другу двоюродными братом и сестрой.

Злоумышленники продавали видеофайлы в анонимном сегменте Интернета. Для оплаты видео использовали криптовалюту.

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Источник: korrespondent.net