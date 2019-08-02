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08. 02. 2019

На Закарпатье задержали иностранца, подозреваемого в терроризме

В окрестностях Ужгорода пограничники задержали гражданина России, который незаконно находился на территории Украины. Об этом в пятницу, 8 февраля, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Отмечается, что 45-летний уроженец Дагестана подозревается в терроризме, а ранее он был судим за незаконное хранение оружия и боеприпасов.

"Иностранца обнаружили на одной из улиц на окраине Ужгорода. Россиянин не имел при себе документов, которые бы могли удостоверить его личность и подтвердить законность пребывания на территории нашего государства. Поэтому его задержали и доставили в отдел пограничной службы для выяснения обстоятельств", - говорится в сообщении.

Правонарушителя поместили в отделение временного содержания Чопского пограничного отряда. Он будет отвечать перед законом за незаконное пересечение границы. Также проверяется причастность задержанного к совершению других преступлений.

Ранее в Одессе задержали кавказцев, "выбивавших" несуществующие долги у жителей.

Перед этим в Черновцах задержали группу вымогателей, которая действовала на территории Буковины.

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Источник: korrespondent.net

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