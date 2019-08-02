В Херсоне мать школьника избила учительницу на глазах детей

В Херсоне в школе №9 мать ученика третьего класса избила учительницу-пенсионерку на глазах детей, а потом бежала за ней в кабинет директора. Об этом в пятницу, 8 февраля, сообщает местное издание Новый день.

"После пятого урока педагог вывела третий класс во двор школы. Сразу после этого туда начали выходить ученики еще одного класса. За детьми пришли родители, а с ними - и мать третьеклассника. Она подскочила к учительнице и стала ее бить, не сдерживая силы", - рассказала изданию директор школы Людмила Мартынюк.

По ее словам, никакого сопротивления учительница в возрасте 60 лет оказывать младшей женщине не могла - только пыталась убежать. Она забежала в холл, но та помчалась следом.

"Прямо во время совещания с участием еще шести работников открываются двери, и туда забегает учительница с криком: "Спасите! Меня бьют!". А сразу за ней влетает агрессивно настроенная преследовательница. Чтобы ее успокоить, пришлось вызвать и полицию, и частную службу охраны", - отметила директор.

Указано, что сын нападавшей матери учится в инклюзивном классе со школьниками с ограниченными физическими возможностями. Вскоре дирекция школы решила направить юного дебошира (он не является инвалидом) на медицинскую комиссию для определения потребности в психологической коррекции и перевода в школу именно для таких детей.

"Услышав об этом, мать сначала не пускала мальчика в школу, объясняя, что он заболел. А потом сама явилась выяснять отношения с учительницей, которую во всем винила", - информировали в школе.

Известно, что прибывшие на место инцидента медики определили у учительницы травму грудной клетки (вероятно, от удара кулаком) и ситуационный невроз. Ей пришлось брать больничный из-за повышения давления.

Ранее в одной из школ Киева отец школьника избил учителя физкультуры и угрожал пилой отрезать ему руку.

Также сообщалось, что девушка-подросток в Днепре избила школьницу на глазах других и заставила ее встать на колени. Очевидцы снимали на видео происходящее.

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Источник: korrespondent.net