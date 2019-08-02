На Прикарпатье задержали стрелявшего по офису радиостанции

В Калуше полиция задержала мужчину, который стрелял по окнам офиса местной радиостанции. Но во время задержания злоумышленника полицейский получил ножевые ранения. Об этом сообщает управление Нацполиции в Ивано-Франковской области в пятницу, 8 февраля.

"Около 12:00 в Калушское отделение полиции поступило сообщение о том, что неизвестный стреляет по окнам офиса местной радиостанции Калуш ФМ", – говорится в сообщении.

Правоохранители выехали на место происшествия. На месте они заметили неизвестного мужчину, у которого на плече был чехол с охотничьим ружьем внутри.

"Полицейские спросили, что у неизвестного в чехле, на что он отреагировал агрессией, выхватил нож и нанес оперуполномоченному Калушсого отделения полиции ножевое ранение лица. 31-летнего лейтенанта полиции с места происшествия госпитализировали в Калушскую центральную больницу", – отметили в полиции.

Злоумышленника задержали. Им оказался житель Калуша. На месте преступления изъяли восемь гильз.

Открыто уголовное производство по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ч.2 ст.348 УК Украины) и хулиганство (ч.4 ст.296 УК Украины). Проводится досудебное расследование.

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Ранее стало известно, что киевский офис НСЖУ на Крещатике подвергся обстрелу из огнестрельного оружия. Но позже в полиции опровергли эту информацию.

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Источник: korrespondent.net