Получение Томоса внесут в учебники по истории

В 2019 году будут напечаные новые учебники по истории Украины, в которые внесут историческое событие – получение Томоса об автокефалии Православной церкви Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информацию Министерства образования и науки в пятницу, 8 февраля.

"История независимой Украины изучается в одиннадцатом классе, как раз в этом году мы будем печатать эти учебники. Как только мы получили Томос об автокефалии УПЦ, я дала поручение внести соответствующие изменения в программы по истории Украины", – рассказала министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

По ее словам, вчера было последнее заседание рабочей группы и в течение нескольких недель будет утверждена новая редакция программы для 11-го класса приказом МОН.

"Авторы учебников, которые будут печататься в этом году, должны будут это учитывать", – добавила Гриневич.

По ее словам, будут предоставлены подробные методические рекомендации учителям истории, чтобы при изучении периода независимой Украины они обязательно осветили тему получения Томоса об автокефалии ПЦУ.

Что касается внешнего независимого оценивания, то в сам тест эта тема войдет не раньше, чем через два года.

"Мы имеем незыблемое правило, что в программу ВНО вносятся изменения не позднее, чем за два года до составления этого тестирования. То есть уже в начале 10-го класса выпускники имеют определенную программу ВНО, по которой они будут сдавать тест. Итак, мы в этом году обязательно внесем изменения в программу ВНО по истории, но действующими они будут только для выпускников, которые будут заканчивать 11-й класс в 2021 году", – пояснила Гриневич.

Напомним, 5 января в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ. А уже на следующий день, 6 января, Варфоломей официально вручил Томос первому предстоятелю ПЦУ митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.

Источник: korrespondent.net