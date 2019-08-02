Агента НАБУ уличили в употреблении наркотиков - СМИ

Одного из агентов Национального антикоррупционного бюро Украины под прикрытием уличили в употреблении наркотиков. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает в пятницу, 8 февраля, РБК-Украина.

По данным источников издания, речь идет об агенте с оперативным именем Руслан Шпак.

Также установлено, что он обращался с документами оперативного прикрытия за деньгами к мелким кредитным организациям и не возвращал деньги. Как правило, сумма кредитов не превышала 3000 грн.

Как рассказали источники агентства, Шпак является штатным сотрудником НАБУ. В частности, принимал участие в спецоперации по разоблачению организованной преступной группы, в состав которой входили руководители правоохранительных органов Запорожья.

Напомним, в конце ноября 2017 года разгорелся скандал, когда агента НАБУ под прикрытием задержали за попытку передать взятку чиновнице Государственной службы миграции.

Данный инцидент привел к обострению конфликта между правоохранительными органами.

В частности, генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что все агенты НАБУ, которые работают под прикрытием, набраны с нарушением закона и используют контрабандную технику в своей работе.

В то же время иностранные партнеры тогда выступили в поддержку Антикоррупционного бюро.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net