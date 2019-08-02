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08. 02. 2019

Грипп в Украине: на Прикарпатье умерла 14-летняя девочка

В Ивано-Франковской области 14-летняя девочка умерла от гриппа типа Н3N2. Сейчас медики проводят расследование этого инцидента, сообщает в пятницу, 8 февраля, Укринформ.

"Департамент здравоохранения Ивано-Франковской облгосадминистрации проводит расследование смерти 14-летнего ребенка от гриппа типа H3N2. Это - первый случай смерти от гриппа в области", - отметила специалист по организации педиатрической помощи Департамента здравоохранения Ивано-Франковской ОГА Лариса Подвербецкая.

По ее словам, ребенка с Галицкого района 3 февраля "скорой" привезли в тяжелом состоянии в Ивано-Франковскую областную клиническую инфекционную больницу, где 4 февраля ребенок умер.

Известно, что на Прикарпатье с начала 2019 года гриппом и ОРВИ заболели 4878 человек, из них 3378 - дети.

Напомним, по состоянию на 6 февраля эпидемический порог по гриппу и ОРВИ был превышен в 11 регионах Украины, больше всего - в Черновицкой (на 53,9%) и Ивано-Франковской областях (на 91,6%).

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Источник: korrespondent.net

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