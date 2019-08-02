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08. 02. 2019

Элитную квартиру Януковича в Киеве освятили

Квартиру в 240 квадратных метров на Оболонской набережной в Киеве, которая принадлежала экс-президенту Виктору Януковичу, освятил священник Петр. Об этом в пятницу, 8 февраля, информирует Громадське.

Священник отметил, что на днях во время службы к нему подошел управляющий и предложил освятить квартиру. О том, что это квартира Януковича, по его словам, он узнал только когда прибыл на место.

Арештовану столичну квартиру Януковича прийшов освятити священик помісної церкви pic.twitter.com/ZJjgjGtShr

— Hromadske.UA (@HromadskeUA) 8 февраля 2019 г.

Напомним, 7 февраля квартиру бывшего президента Виктора Януковича на Оболонской набережной в Киеве Агентство по розыску и менеджменту активов передало временному управляющему. Эксперты оценили имущество экс-президента в столице в 36 млн грн.

Пресс-конференцию Януковича высмеяли в сети

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Источник: korrespondent.net

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