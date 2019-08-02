В селе Васильевка Тывровского района от отравления угарным газом погибли два ребенка. Об этом сообщает управление Нацполиции в Винницкой области.
"Предварительно установлено, что 20-летняя мать оставила детей спящими в частном доме с включенным обогревателем, а сама пошла в местный магазин. Когда вернулась – обнаружила задымление в доме и детей без признаков жизни", – говорится в сообщении.
Одной погибшей девочке было два года, а другой – девять месяцев. Мать воспитывала детей самостоятельно. Она не состояла на учете в социальных службах.
По данному факту открыто уголовное производство по статье об убийстве с пометкой несчастный случай (ст.115 УК Украины). Ведется расследование трагедии.
Cмотрите фотогалерею: В Винницкой области от угарного газа погибли два ребенка
Ранее в городе Нововолынск местная жительница в квартире обнаружила мертвыми свою невестку и полуторагодовалого внука. Среди версий о причинах смерти следствие рассматривает отравление угарным газом, назначена судебно-медицинская экспертиза.
Также во Львове два человека погибли от отравления угарным газом.
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Источник: korrespondent.net
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