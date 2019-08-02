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08. 02. 2019

Насирова облили водой в прямом эфире

В прямом эфире телеканала ZIK в пятницу, 8 февраля, народный депутат из группы Воля народа Сергей Шахов вылил стакан воды в сторону оппонента, экс-главы Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова. Соответствующе видео опубликовано на YouTube.

Так, кандидат в президенты Украины Роман Насиров считает, что в течение года в Украине можно поднять минимальную зарплату до 15 тысяч гривен и пенсию в пять тысяч гривен.

"Откуда идут пенсии? Из Пенсионного фонда. Откуда идут деньги в фонд? Из начислений на зарплату. Сейчас 10 работников кормят 12 пенсионеров. Как из отчислений от минимальной зарплаты в 4 тысячи гривен можно наполнить Пенсионный фонд. Там всегда будет дефицит. Поэтому украинцам нужно давать работу и достойную зарплату, чтобы с ее отчислений выплачивать высокие пенсии", - сказал он.

"Вы говорили людям о заработных платах, вы говорили о пенсиях. Вы работали в какой власти, скажите, пожалуйста?" - спросил Шахов.

"Очень хорошо, что спросили", - сказал Насиров.

Нардеп продолжил: "Слушайте, вам нужно сегодня освежиться". После этих слов он взял стоящий на его столике стакан с водой и вылил в сторону Насирова.

До кандидата в президенты долетело только несколько капель.

Напомним, в декабре народный депутат от Блока Петра Порошенко Олег Барна и нардеп Юрий Левченко из Свободы подрались в прямом эфире.

Также сообщалось, что Александр Вилкул и Алексей Гончаренко устроили перепалку в прямом эфире.

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Источник: korrespondent.net

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