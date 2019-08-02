Британская газета The Times употребила фразу "гражданская война в Украине" в одной из своих статей. Посольство Украины в Великобритании обратилось в редакцию издания с просьбой исправить некорректное словосочетание, сообщает в пятницу, 8 февраля, пресс-служба дипведомства в Twitter.

"К сожалению, мы должны напоминать The Times, ведущему источнику, что в Украине нет гражданской войны... Исправьте статью немедленно!" - говорится в сообщении.

On the 5th year of war with #Russia it's unfortunate we have 2 remind @thetimes, a leading source, that there is no civil war in #Ukraine but direct RU aggrssn resulted in annexation of Crimea&war in Donbas where UA soldiers fight 40K strong RU army. Correct article immediately! pic.twitter.com/RlmNquVXf4 — Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 8 лютого 2019 р.

Указано, что посол Украины Наталья Галибаренко также направила соответствующее письмо автору статьи, редактору раздела Здоровье Крису Смиту.

Как отмечается, статья с некорректной фразой вышла на сайте The Times в пятницу днем. Она посвящена теме стремительного распространения кори в Европе. В материале, в частности, указывается, что в Украине зарегистрировано наибольшее число случаев заболевания среди европейских стран и одной из причин этого автор считает "гражданскую войну в Украине".

Ранее в Великобритании издание The Times опубликовало карту, на которой Крымский полуостров был обозначен тем же цветом, что и Россия.

Вскоре редакция газеты признала ошибку в публикации и извинилась за нее.

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Источник: korrespondent.net