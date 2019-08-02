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08. 02. 2019

Фейгин посетил Сущенко в колонии

Общественный защитник осужденного в России украинского журналиста Романа Сущенко Марк Фейгин посетил подзащитного в колонии в 50-й день его рождения. Об этом в пятницу, 8 февраля, сообщает Укринформ.

По его словам, Сущенко теперь находится в "теплом, безопасном помещении", имеет доступ к кипятку и может осуществлять телефонные звонки.

"Роману передали кисти и краски, так что он теперь может заниматься любимым делом", - отметил Фейгин.

Защитник также сообщил, что украинский консул в Москве Альберт Черниюк, вероятно, сможет посетить Сущенко во второй половине февраля.

Напомним, в январе Роман Сущенко впервые за два с половиной года провел длительное свидание с женой и дочерью.

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Источник: korrespondent.net

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