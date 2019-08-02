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08. 02. 2019

В Торецке обокрали церковь

В городе Торецк неизвестный вор проник в местный храм и похитил предметы церковной утвари. Об этом сообщает Бахмутский отдел полиции в Донецкой области в пятницу, 8 февраля.

О краже сообщил настоятель храма. На место преступления выехала следственно-оперативная группа.

"Работники полиции опросили всех возможных свидетелей происшествия и одновременно начали проводить комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на поиски подозреваемого. Одновременно был усилен контроль на всех вокзалах", – говорится в сообщении.

Через некоторое время участковыми на автовокзале был задержан подозреваемый – 39-летний житель села Железное. Он рассказал, что похитил церковный инвентарь, который планировал перепродать. Предметы церковной утвари изъяты.

По данному факту возбужено уголовное дело по статье о краже (ч.1 ст.185 УК Украины). Мужчине грозит до трех лет тюрьмы.

Cмотрите фотогалерею: В Торецке обокрали церковь

Ранее в Деснянском районе Киева мошенник в одежде священника обокрал церковь. Он вынес из храма ладан, кадило и Евангелие. Мужчину задержали.

Также сообщалось, что сотрудники Чугуевского отдела полиции задержали 37-летнего мужчину, который украл девять икон из церкви.

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Источник: korrespondent.net

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