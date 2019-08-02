Гражданин Марокко попытался подкупить пограничника в киевском аэропорту Борисполь, предложив ему взятку в размере 800 долларов. Об этом сообщает Госпогранслужба в пятницу, 8 феврадя.

Отмечается, что мужчина вместе со своим товарищем, другим марокканцем, ожидали в зале отлета на обратный рейс, ведь ранее сотрудники Госпогранслужбы не пропустили их через границу, поскольку они не смогли подтвердить цели своего путешествия в Украину.

"После получения отказа в пересечении границы один из иностранцев решил "купить" для двоих иное решение пограничников. Гражданин Марокко предложил инспектору пограничной службы 800 долларов за содействие в пропуске через границу. На такое предложение он получил отказ, также ему разъяснили ответственность за данное правонарушение", – говорится в сообщениии.

Гражданина Марокко задержали. Возбуждено уголовное дело по статье о предложении взятки должностному лицу (ст.369 УК Украины).

Cмотрите фотогалерею: Иностранец пытался попасть в Украину за 800 долларов

Ранее в аэропорту Борисполь гражданин Марокко набросился на пограничника после отказа в пересечении границы. Иностранца задержали.

А на Закарпатье пограничник попытался съесть 200 долларов взятки, которые он получил за помощь в контрабанде сигарет.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net