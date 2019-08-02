На курорте в Альпах самолет врезался в сугроб

Легкий самолет с пятью пассажирами на борту врезался в сугроб на горнолыжном курорте Куршевель во французских Альпах. Об этом сообщает Dauphine libere в пятницу, 8 февраля.

Отмечается, что инцидент произошел сегодня около 12:30 по Киеву. Самолет совершил посадку и ехал по взлетно-посадочной полосе. Но пилот не смог вовремя затормозить и врезался в снежный сугроб в конце взлетно-посадочной полосы.

В результате инцидента четыре человека получили легкие ранения. Пострадавшие были доставлены в больницу.

Ранее на этой неделе в центральной части Испании упал небольшой самолет. Погибла супружеская пара, которая находилась на борту.

Также в Австралии самолет упал на жилые дома. Пилоту удалось выжить, но он получил травмы позвоночника.

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Источник: korrespondent.net