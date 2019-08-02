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08. 02. 2019

Девушка опубликовала "веселое" фото с умершей бабушкой

В интернете появилось фотография, на котором девушка позирует на фоне умершей пожилой женщины. Снимок опубликовал Владислав Антонов на своей странице в Facebook в пятницу, 8 февраля.

"Девушка весело фоткается с современными эффектами на фоне умершей бабушки... Остановите землю, я сойду", – написал он в подписи к снимку.

При этом он не указал, когда именно и где была сделана фотография.

Пользователи соцсети негативно отреагировали на опубликованное фото.

"Это конец света однозначно! Просто нельзя подобрать слова", – написала в комментарии Татьяна Бойко.

"Положите ее рядом с бабушкой, пожалуйста", – поросил Гарик Есаян.

Фото: Владислав Антонов / Facebook 
 

Ранее сообщалось, что в Черкасской области задержали парня, который изнасиловал 69-летнюю бабушку в городе Каменка Смелянского района.

А в Москве молодой мужчина убил отца и бабушку. Потом расчленил их тела, вывез в лес и попытался сжечь.

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Источник: korrespondent.net

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