CША перебросили боевые вертолеты в Латвию

США разместили в Латвии 13 вертолетов UH-60 и HH-60 Black Hawk в рамках операции Atlantic Resolve (Атлантическая решимость – ред.) и с целью укрепления безопасности региона. Об этом сообщает Минобороны Латвии в пятницу, 8 февраля.

Отмечается, что вертолеты размещены на авиабазе национальных вооруженных сил Латвии в Лиелварде. Также в рамках ротации в страну на девять месяцев прибыли еще около 150 военнослужащих США, которые служат в 3-м батальоне 1-й боевой авиационной бригады.

Американцы будут обеспечивать работу вертолетов, проводить совместные тренировки с латвийскими военными и размещенным контингентом НАТО.

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Ранее сообщалось, что Госдепартамент США одобрил возможную продажу Латвии четырех вертолетов UH-60M Black Hawk. Стоимость сделки оценивают в 200 млн долларов. Кроме вертолетов Латвия получит 10 двигателей и соответствующее оборудование.

Напомним, Литва безвозмездно передаст Украине боеприпасы на сумму 255 тысяч евро. Речь идет о боеприпасах для стрелкового оружия советского производства, которые армия Литвы больше не использует.

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Источник: korrespondent.net