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08. 02. 2019

СБУ задержала торговцев взрывчаткой в Житомирской области

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Житомирской области канал сбыта военных средств поражения. Об этом сообщается на сайте ведомства в пятницу, 8 февраля.

"Оперативники спецслужбы установили, что четверо жителей Малина скупали для перепродажи незаконно вывезенное из района проведения операции Объединенных сил оружие, боеприпасы, взрывчатку и средства детонации. "Товар" злоумышленники сбывали представителям местного криминалитета", – говорится в сообщении.

Правоохранители задержали организатора группировки в Малине при попытке продажи тротиловой шашки весом двести граммов, детонатора и патронов. Ранее сотрудники СБУ задокументировали реализацию фигурантом дела почти 400 патронов калибра 7,62 мм. Впоследствии были задержаны трое его сообщников.

В ходе обысков по месту жительства злоумышленников правоохранители обнаружили две единицы незарегистрированного короткоствольного оружия, 12 тротиловых шашек общим весом почти килограмм, пять переработанных артиллерийских снарядов со взрывателями-детонаторами к ним, которые в собранном виде составляют фугасный снаряд, патроны различного калибра, а также значительную сумму наличных.

"В рамках уголовного производства, открытого по ч.3 ст.28 и ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения", – отметили в СБУ.

Cмотрите фотогалерею: СБУ задержала торговцев взрывчаткой в Житомирской области

Ранее СБУ задержала в Бахмуте военных, которые подделывали документы о списании оружия и продавали его. Злоумышленников поймали во время попытки продажи автомата и пулемета за 30 тысяч гривен.

А в Киеве задержали пьяного мужчину, который предлагал продавцу продуктового магазина купить у него четыре гранаты.

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Источник: korrespondent.net

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