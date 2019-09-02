США ответили на требования России по ДРСМД

США полностью соблюдают свои обязательства по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом говорится в завлении миссии США при НАТО, опубликованном в пятницу, 8 февраля.
На предложение Москвы уничтожить развернутые на суше универсальные пусковые установки Мk-41, ракеты-мишени и ударные беспилотники американцы указали, что все эти виды вооружений не нарушают положения договора.
Также американская сторона напомнила, что ДРСМД не предусматривает никаких ограничений на разработку, испытания и применение многократно используемых вооруженных беспилотников.
"По мнению США, термин "ракета", который использует договор, применим только к одноразовым изделиям", – говорится в документе.
В постпредстве США также отметили, что, по имеющейся информации, российские компании также годами занимаются разработкой ударных беспилотников.
Напомним, 1 февраля стало известно, что США на шесть месяцев приостанавливают выполнение обязательств в рамках ДРСМД из-за российской ракеты 9М729, которую Вашингтон требует уничтожить.
Москва решила ответить зеркально и также объявила о приостановке участия в соглашении.
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Источник: korrespondent.net
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