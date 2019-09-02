"Усердно работаю": Трамп доволен своим рейтингом



Американский президент Дональд Трамп похвалился рейтингом общественного одобрения своей политической деятельности. Об этом он написал в Twitter в пятницу, 8 февраля.

Согласно рейтингу, который составила компания Russmussen Reports, деятельность президента США поддерживают 50% американцев.



"Усердно работаю, спасибо вам!" – написал Трамп. Working hard, thank you! pic.twitter.com/tnuHnw8kll — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 февраля2019 г. Трамп - слабак? Как в США закончился "шатдаун"

Напомним, ранее сообщалось, что, по результатам опроса Morning Consult, рейтинг американского лидера достиг рекордно низкого уровня – 40%.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net