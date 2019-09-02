"Усердно работаю": Трамп доволен своим рейтингом

Американский президент Дональд Трамп похвалился рейтингом общественного одобрения своей политической деятельности. Об этом он написал в Twitter в пятницу, 8 февраля.
Трамп - слабак? Как в США закончился "шатдаун"
Working hard, thank you! pic.twitter.com/tnuHnw8kll— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 февраля2019 г.
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Источник: korrespondent.net
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