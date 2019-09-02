Лента RSS
Подписаться на ленту
09 февраля 2019, суббота, 01:36
+2°C
Завтра +3°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,17
  • € 2,45
09. 02. 2019

"Усердно работаю": Трамп доволен своим рейтингом


Американский президент Дональд Трамп похвалился рейтингом общественного одобрения своей политической деятельности. Об этом он написал в Twitter в пятницу, 8 февраля.
 
Согласно рейтингу, который составила компания Russmussen Reports, деятельность президента США поддерживают 50% американцев.
 
"Усердно работаю, спасибо вам!" – написал Трамп.

Working hard, thank you! pic.twitter.com/tnuHnw8kll

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 февраля2019 г.

Трамп - слабак? Как в США закончился "шатдаун"
 
Напомним, ранее сообщалось, что, по результатам опроса Morning Consult, рейтинг американского лидера достиг рекордно низкого уровня – 40%.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Россия установила на своих кораблях галлюциногенное оружие. Но вот беда - боеприпасы задержали в Кабо-Верде.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Верите ли вы в то, что люди спровоцировали глобальное потепление?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.