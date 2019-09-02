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09. 02. 2019

Украина и Польша будут бороться с Nord Stream-2

 
Украина и Польша договорились усилить сотрудничество в вопросе противодействия проекту Северный поток-2. Соответствующая договоренность была достигнута в ходе заседания Консультационного комитета президентов двух стран в Варшаве в пятницу, 8 февраля, сообщает пресс-служба главы государства.
 
Во время встречи было решено усилить сотрудничество по вопросам безопасности, в том числе, по энергетической безопасности, а также противодействию проекту Северный поток-2.
 
"В контексте непостоянного членства в Совете Безопасности ООН были обсуждены дальнейшие усилия с целью консолидации международного сообщества для оказания практической поддержки в противодействии российской агрессии и освобождении незаконно удерживаемых Россией украинских заключенных, в том числе военных моряков, захваченных в плен вблизи Керченского пролива в ноябре 2018 года", – говорится в сообщении
 
Стороны подчеркнули важность активизации трансграничного, экономического и инвестиционного сотрудничества между Украиной и Польшей.
 
Напомним, две ветки Северного потока-2 должны быть построены до конца 2019 года. Они пройдут от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Общая мощность газопровода составляет 55 млрд куб. м газа в год.
 
Северный поток-2 пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран – России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Газ по Северному потоку-2 планируют поставлять с 2020 года.

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Источник: korrespondent.net

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