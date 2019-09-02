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09. 02. 2019

Греция одобрила вступление Македонии в НАТО


Парламент Греции в пятницу, 8 февраля, проголосовал за ратификацию протокола о вступлении Республики Северной Македонии в Североатлантический альянс (НАТО), сообщает Kathimerini.
 
В результате поименного голосования "за" высказались 153 депутата из 294, против ратификации проголосовали 140, один депутат воздержался.
 
Напомним, 6 февраля послы 29 государств НАТО и Македонии подписали протокол о вступлении страны в организацию. Документ был подписан в присутствии генсека НАТО Йенса Столтенберга и главы МИД Македонии Николы Димитрова.

25 января парламент Греции ратифицировал соглашение с Македонией о смене названия последней. Теперь страна называется Республика Северная Македония. В обмен на отказ Македонии от старого названия и переименование Афины пообещали снять вето на желание Скопье присоединиться к НАТО и ЕС.

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Источник: korrespondent.net

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