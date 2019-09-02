Греция одобрила вступление Македонии в НАТО



Парламент Греции в пятницу, 8 февраля, проголосовал за ратификацию протокола о вступлении Республики Северной Македонии в Североатлантический альянс (НАТО), сообщает Kathimerini.



В результате поименного голосования "за" высказались 153 депутата из 294, против ратификации проголосовали 140, один депутат воздержался.



Напомним, 6 февраля послы 29 государств НАТО и Македонии подписали протокол о вступлении страны в организацию. Документ был подписан в присутствии генсека НАТО Йенса Столтенберга и главы МИД Македонии Николы Димитрова.

25 января парламент Греции ратифицировал соглашение с Македонией о смене названия последней. Теперь страна называется Республика Северная Македония. В обмен на отказ Македонии от старого названия и переименование Афины пообещали снять вето на желание Скопье присоединиться к НАТО и ЕС.