Греция одобрила вступление Македонии в НАТО

Парламент Греции в пятницу, 8 февраля, проголосовал за ратификацию протокола о вступлении Республики Северной Македонии в Североатлантический альянс (НАТО), сообщает Kathimerini.
25 января парламент Греции ратифицировал соглашение с Македонией о смене названия последней. Теперь страна называется Республика Северная Македония. В обмен на отказ Македонии от старого названия и переименование Афины пообещали снять вето на желание Скопье присоединиться к НАТО и ЕС.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby