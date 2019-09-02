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09. 02. 2019

Врачи оценили здоровье Трампа


Президент США Дональд Трамп обладает очень хорошим здоровьем. Об этом говорится в заявлении его личного врача Шона Конли, текст которого распространила пресс-служба Белого дома.
 
"Я ожидаю, что он останется здоров на протяжении своего президентства и далее", – заявил Конли.
 
По его словам, плановый медицинский осмотр продлился около четырех часов, в течение которых Трамп не проходил никаких процедур, которые бы потребовали наркоза или анестезии.
 
Отметим, что это второе полное медобследование, которое Трамп прошел в качестве президента. 

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Напомним, в январе 2018 года по итогам медосмотра врач Рональд Джексон отметил, что Трамп находится в превосходной физической форме, а его психическое здоровье не вызывает сомнений. Однако врач обратил внимание на лишний вес американского лидера.

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Источник: korrespondent.net

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