Врачи оценили здоровье Трампа



Президент США Дональд Трамп обладает очень хорошим здоровьем. Об этом говорится в заявлении его личного врача Шона Конли, текст которого распространила пресс-служба Белого дома.



"Я ожидаю, что он останется здоров на протяжении своего президентства и далее", – заявил Конли.



По его словам, плановый медицинский осмотр продлился около четырех часов, в течение которых Трамп не проходил никаких процедур, которые бы потребовали наркоза или анестезии.



Отметим, что это второе полное медобследование, которое Трамп прошел в качестве президента.



Трамп сам сочинил справку о своем здоровье − CNN



Напомним, в январе 2018 года по итогам медосмотра врач Рональд Джексон отметил, что Трамп находится в превосходной физической форме, а его психическое здоровье не вызывает сомнений. Однако врач обратил внимание на лишний вес американского лидера.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net