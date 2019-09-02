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09. 02. 2019

Трамп назвал время и место с Ким Чен Ыном


Вторая встреча лидеров США Дональда Трампа и КНДР Ким Чен Ына пройдет во вьетнамском Ханое 27-28 февраля. Об этом сообщил американский президент в Twitter в пятницу, 8 февраля.

"Мои представители только что покинули Северную Корею после очень продуктивной встречи и согласования времени и даты проведения второго саммита с Ким Чен Ыном. Он состоится в Ханое, Вьетнам, 27 и 28 февраля", – написал Трамп.

Американский лидер заявил, что "с нетерпением ждет встречи с председателем КНДР и продвижения дела мира".

My representatives have just left North Korea after a very productive meeting and an agreed upon time and date for the second Summit with Kim Jong Un. It will take place in Hanoi, Vietnam, on February 27 & 28. I look forward to seeing Chairman Kim & advancing the cause of peace!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 февраля 2019 г.

Как сообщал Корреспондент.net, первая встреча Трампа и Ким Чен Ына состоялась 12 июня 2018 года в Сингапуре.

По итогам переговоров стороны подписали совместный документ, согласно которому США предоставляют КНДР гарантии безопасности, а Северная Корея берет на себя обязательства по денуклеаризации.

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Источник: korrespondent.net

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