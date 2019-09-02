Возле Курил зафиксировали сильное землетрясение

В Тихом океане возле Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,7. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Сахалинский филиал Единой Геофизической службы РАН в субботу, 9 февраля.

"Землетрясение произошло в субботу в 13:24 по сахалинскому времени (04:24 по Киеву) с эпицентром в 30 км юго-западнее города Южно-Курильска (о. Кунашир) на глубине 117 км", – говорится в сообщении.

В населенных пунктах островов Шикотан и Кунашир его ощутили силой до 2-3 баллов. Тревога цунами не объявлялась. Никто не пострадал.

Ранее в Тихом океане на Камчатке возле Командорских островов было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,4. Эпицентр землетрясения находился в 105 км западнее села Никольское, расположенного на острове Беринга.

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Источник: korrespondent.net