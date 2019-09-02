Итоги 8.02: Корь в Минздраве, судьба Nord Stream-2



Украина и Польша договорились вместе противостоять Северному потоку-2

Украина и Польша договорились усилить сотрудничество в вопросе противодействия проекту Северный поток-2. Соответствующая договоренность была достигнута в ходе заседания Консультационного комитета президентов двух стран в Варшаве.

Россия решила не направлять наблюдателей в Украину

Россия приняла решение воздержаться от направления наблюдателей на выборы президента Украины.

"Российская сторона, исходя из соображений безопасности наших представителей в наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ, приняла решение воздержаться от их направления в Украину", - говорится в заявлении МИД РФ.

В МИД РФ считают, что отказ Украины аккредитовать российских наблюдателей - "грубое нарушение международных обязательств в сфере общепринятых электоральных процедур".

Умер "дядя Митя" из фильма Любовь и голуби

В Москве на 84 году жизни умер народный артист России Сергей Юрский. Предварительная причина смерти - остановка сердца. В конце прошлого года СМИ писали о срочной госпитализации Юрского в инфекционную клинику.

Юрский известен зрителям по ролям в кинофильмах Республика ШКИД, Золотой теленок, Место встречи изменить нельзя, Любовь и голуби и многих других.

Среди сотрудников Минздрава началась вспышка кори

Сотрудники Министерства здравоохранения начали болеть корью, сообщила заместитель министра здравоохранения Ольга Стефанишина.

По ее словам, случаи заболеваний корью зафиксированы не только в Минздраве, но и еще в нескольких ведомствах, в частности, в Минрегионе.

По данным ВОЗ, за прошлый год корью в Украине заболело больше людей, чем во всей Европе.

Парламент Греции одобрил вступление Македонии в НАТО

Парламент Греции проголосовал за ратификацию протокола о вступлении Республики Северной Македонии в Североатлантический альянс (НАТО). В результате поименного голосования "за" высказались 153 депутата из 294, против ратификации проголосовали 140, один депутат воздержался.

Германия и Франция договорились по Северному потоку-2

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о достижении договоренности в Европейском Союзе по вопросу поправок в Газовую директиву ЕС и реализации проекта Северный поток-2.

"Что касается Газовой директивы ЕС, то мы достигли договоренности, и это стало возможно, потому что Германия и Франция тесно сотрудничали друг с другом", - отметила канцлер ФРГ.

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Источник: korrespondent.net