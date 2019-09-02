В Херсонской области цветут подснежники и крокусы

В Херсонской области расцвели подснежники и крокусы. Об этом собщает ТСН в субботу, 9 февраля.

Отмечается, что первые подснежники в заповеднике Аскания-Нова начали пробиваться еще в начале февраля.

"На прошлой неделе, когда дневная температура достигла + 13, у них был период интенсивного роста. Сейчас температура снизилась, и цветы закрылись в ожидании нового потепления", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что на побережье Азовского моря – на Арабатской стрелке – расцвели дикие крокусы. Местные жители фотографируют их и публикуют снимки в соцсетях.

Ранее на этой неделе расцвели подснежники в Румынии. Минувшие выходные в этой стране стали самыми теплыми днями для начала февраля за последние 60 лет. Воздух прогрелся до +17 градусов.

Напомним, в начале января в Мукачево под снегом зацвела "неистовая" сакура. Это дерево цветет три раза в год.

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Источник: korrespondent.net