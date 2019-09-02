В Британии ураган снес самолет во время посадки

Самолет компании British Airways не смог приземлиться в лондонском аэропорту Хитроу из-за сильного ветра. Видеозапись инцидента опубликовал канал Big Jet TV в Youtube в пятницу, 8 февраля.

На видео заметно, что пилотам почти удалось посадить лайнер, однако из-за мощного порыва ветра самолету пришлось экстренно набирать высоту после короткого контакта с землей.

В конце недели на Великобританию обрушился ураган Эрик. По прогнозам синоптиков, в отдельных регионах скорость ветра может достигать 31 метра в секунду.

Ранее в аэропорту Бирмингема на видео сняли экстремальную посадку самолета Airbus A320 авиакомпании Air France. В ролике показано, как воздушное судно сносят порывы ветра невероятной силы.

Также в Сети появилось видео падения самолета в ЮАР, снятое из иллюминатора пассажиром.

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Источник: korrespondent.net