Страны Европы выделят $14 млн для Донбасса

Правительства Дании, Швеции и Швейцарии объявили о начале проекта Эффективное управление и привлечение граждан для улучшения доступа к правосудию, безопасности, охраны окружающей среды и социальной сплоченности на востоке Украины. В его рамках будет выделено более $14 млн, сообщил сайт Программы развия ООН (ПРООН) в пятницу, 8 февраля.

Отмечается, что проект в рамках Программы развития ООН рассчитан до 2022 года и призван способствовать эффективному управлению и социальной сплоченности в регионе.

"Из-за конфликта на востоке Украины, который длится уже пятый год, гражданское население понесло значительные потери, в частности, за период с 2014 года погибло 3300 мужчин, женщин и детей, получили ранения около 9000 мирных жителей. 1,5 млн человек стали внутренне перемещенными лицами, а немало других, живущих в пострадавших от конфликта районах, сталкиваются с разнообразными проблемами", – говорится в сообщении.

В ООН надеются, что совместный вклад Дании ($9,045 млн), Швеции ($3 млн) и Швейцарии ($2 млн) в размере $14,045 млн позволит начать поиск путей для решения ключевых проблем в Донецкой и Луганской областях.

"Кризис доверия можно преодолеть, только создавая рабочие места, преодолевая бедность, реализуя антикоррупционные мероприятия, внедряя правоохранительную и судебную реформы, а также обеспечивая права человека", – убеждены в организации.

Ранее в ООН заявили, что в 2019 году для реализации гуманитарных проектов в Украине необходимо $162 млн. При этом гуманитарный план реагирования в прошлом году был профинансирован только на 38%.

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Источник: korrespondent.net