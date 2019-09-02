Лента RSS
Подписаться на ленту
09 февраля 2019, суббота, 11:08
+2°C
Завтра +3°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,17
  • € 2,45
09. 02. 2019

Страны Европы выделят $14 млн для Донбасса

Правительства Дании, Швеции и Швейцарии объявили о начале проекта Эффективное управление и привлечение граждан для улучшения доступа к правосудию, безопасности, охраны окружающей среды и социальной сплоченности на востоке Украины. В его рамках будет выделено более $14 млн, сообщил сайт Программы развия ООН (ПРООН) в пятницу, 8 февраля.

Отмечается, что проект в рамках Программы развития ООН рассчитан до 2022 года и призван способствовать эффективному управлению и социальной сплоченности в регионе.

"Из-за конфликта на востоке Украины, который длится уже пятый год, гражданское население понесло значительные потери, в частности, за период с 2014 года погибло 3300 мужчин, женщин и детей, получили ранения около 9000 мирных жителей. 1,5 млн человек стали внутренне перемещенными лицами, а немало других, живущих в пострадавших от конфликта районах, сталкиваются с разнообразными проблемами", – говорится в сообщении.

В ООН надеются, что совместный вклад Дании ($9,045 млн), Швеции ($3 млн) и Швейцарии ($2 млн) в размере $14,045 млн позволит начать поиск путей для решения ключевых проблем в Донецкой и Луганской областях.

"Кризис доверия можно преодолеть, только создавая рабочие места, преодолевая бедность, реализуя антикоррупционные мероприятия, внедряя правоохранительную и судебную реформы, а также обеспечивая права человека", – убеждены в организации.

Ранее в ООН заявили, что в 2019 году для реализации гуманитарных проектов в Украине необходимо $162 млн. При этом гуманитарный план реагирования в прошлом году был профинансирован только на 38%.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Россия установила на своих кораблях галлюциногенное оружие. Но вот беда - боеприпасы задержали в Кабо-Верде.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Верите ли вы в то, что люди спровоцировали глобальное потепление?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.