На Львовщине мужчина выпал из маршрутки и попал в реанимацию

В городе Городок Львовской области из маршрутки выпал пассажир. Мужчина с травмами и без сознания доставлен в реанимацию. Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации в субботу, 9 февраля.

"Вчера, в 20:30 на остановке общественного транспорта водитель маршрутного такси БАЗ А0752 Эталон с сообщением Львов – Старява не убедился в безопасности начала движения транспортного средства, в результате чего из указанного транспортного средства выпал пассажир возрастом около 30-35 лет", – говорится в сообщении.

Пострадавший был госпитализирован каретой скорой помощи в реанимационное отделение Городецкой ЦРБ без сознания с диагнозом: тупая травма головы, открытый перелом височной области головы, ушиб головного мозга.

Ранее в больнице Одессы умерла 41-летняя женщина, которая получила травмы при падении из маршрутки на ходу. Сам инцидент произошел 9 ноября на маршруте №84 Нати-Одесса. Во время поворота под натиском пассажиров, стоявших на задней площадке, дверь открылась, и женщина выпала из салона на проезжую часть.

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Источник: korrespondent.net