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09. 02. 2019

В НАТО заявили о необходимости ядерных миссий

Страны Европы должны участвовать в совместных ядерных миссиях в рамках НАТО. Об этом сказал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью, которое опубликовано в газетах медиагруппы Funke в субботу, 9 февраля.

"Разделение ядерной ответственности важно для НАТО. И я призываю к тому, чтобы как можно больше партнеров по альянсу, включая Германию, были частью этой ответственности", – сказал Столтенберг.

По его словам, "цель НАТО – мир без ядерного оружия", однако нельзя отказываться от него в одностороннем порядке.

Отмечается, что согласно неофициальным данным, сейчас на территории Германии хранится примерно 20 единиц ядерного оружия США. Его доставили в середине прошлого века.

Ранее на этой неделе Россия призвала США уничтожить развернутые на суше универсальные пусковые установки Мk-41, ударные беспилотники и ракеты-миншени, которые якобы нарушают положения договора о РСМД. Американская сторона в ответ заявила, что указанная техника полностью соответствуют критериям договора о ракетах.

Напомним, 1 февраля стало известно, что США на шесть месяцев приостанавливают выполнение обязательств в рамках ДРСМД из-за российской ракеты 9М729, которую Вашингтон требует уничтожить.

Москва решила ответить зеркально и также объявила о приостановке участия в соглашении.

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Источник: korrespondent.net

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