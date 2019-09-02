Обрушение дома в Стамбуле: количество жертв достигло 17 человек

Число погибших из-за обрушения восьмиэтажного здания в Стамбуле увеличилось до 17 человек. Об этом в субботу, 9 февраля, сообщает Анадолу со ссылкой на министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджу.

Сегодня место инцидента посетил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он заявил, что из произошедшего необходимо извлечь урок.Глава государства осмотрел место обрушения, где в настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы.

Накануне спасателям удалось вытащить из-под завалов дома 16-летнего подростка. Мерт Айдын провел под завалами 45 часов. Также спасателям удалось установить контакт с 30-летней женщиной Шеймой Камбур, которая до сих пор находится под завалами. Там же могут оставаться живыми двое ее детей. Всего же, по данным СМИ, из-под развалин слышны голоса пяти людей.

Напомним, днем 6 февраля в стамбульском районе Картал обрушилась многоэтажка. Изначально сообщалось об одном погибшем и четырех пострадавших. В интернете было опубликовано видео, на котором видно момент обрушения дома в Стамбуле.

В качестве возможной причины обрушения рассматривается незаконная надстройка трех этажей дома.

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Источник: korrespondent.net