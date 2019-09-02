Лента RSS
Подписаться на ленту
09 февраля 2019, суббота, 15:51
+2°C
Завтра +3°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,17
  • € 2,45
09. 02. 2019

Открыто дело из-за пропажи ценностей в Лавре – СБУ

По факту недостачи культурных ценностей в Киево-Печерской лавре зарегистрировано уголовное производство. Об этом сообщает СБУ в субботу, 9 февраля.

Отмечается, что сотрудники спецслужбы во время проверки установили недостачу на территории Киево-Печерской лавры 10 предметов культурной ценности.

"По материалам СБУ следственным отделом Нацполиции зарегистрировано уголовное производство по ч.3 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) по факту растраты ценностей, которые были переданы на хранение должностным лицам Киево-Печерской лавры", – говорится в сообщении.

Сейчас продолжаются следственные действия.

Ранее Министерство культуры обнародовало перечень ценностей, которые не удалось обнаружить во время инвентаризации в Киево-Печерской лавре.

Кроме того, по данным ведомства, 16 ценностей не были обнаружены во время проверки в Почаевской лавре.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Домофон нужен только для того, чтобы успеть надеть штаны, пока к тебе поднимается курьер с едой.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Верите ли вы в то, что люди спровоцировали глобальное потепление?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.