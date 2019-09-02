Пойманы киллеры, застрелившие мужчину из автомобиля на Ровенщине

В Ровенской области полиция задержала трех исполнителей и заказчика убийства 30-летнего жителя Старого Села Рокитновского района. Об этом сообщает региональное управление Нацполиии в субботу, 9 февраля.

Информация о смерти мужчины от огнестрельного ранения в полицию поступило 7 февраля около 23:30.

Неподалеку от места совершенного преступления полицейские заметили двух мужчин на автомобиле BMW-525, которые наблюдали за действиями полицейских. Свидетели указали, что именно это авто видели возле дома погибшего после совершения убийства. Правоохранители начали его преследование. В северных районах Ровенской области ввели оперативный план Сирена.

"Близ села Томашгород беглецы покинули автомобиль и убежали в лес... Однако после более чем 10 часов побега двое жителей Старого Села все же сдались полицейским", – говорится в сообщении.

Во время общения со следователями мужчины отрицали причастность к преступлению, хотя и подтвердили, что имели неприязненные отношения с погибшим. Объяснили, что в тот вечер случайно узнали об убийстве и приехали из любопытства.

При этом накануне в полдень в лесном массиве в селе Березово, вблизи белорусской границы, наряд пограничной службы задержал трех мужчин. У одного из них, 22-летнего жителя села Большие Цепцевичи, ранее судимого, правоохранители обнаружили пистолет.

"Для выяснения всех обстоятельств их доставили в Рокитнивское отделение полиции, где они признались, что убили 30-летнего жителя Старого Села. Исполнители также сообщили, что совершили преступление по заказу так называемого "Американца", 27-летнего односельчанина погибшего. Известно, что он причастен к разбою и хулиганству на территории Рокитновского района в 2017 году, и дело до сих пор находится на рассмотрении суда", – заявил врио начальника ГУ НП Сергей Волков.

"Американца" задержали сегодня, 9 февраля, на съемной квартире в Ровно. Сейчас его допрашивают следователи.

Трех исполнителей преступления поместили в изолятор временного содержания. Решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения. Следственные действия продолжаются.

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Напомним, 30 января в Николаеве возле здания Космос Плаза, где расположен Ленинский райсуд, расстреляли мужчину и женщину. В результате стрельбы женщина погибла на месте, мужчина скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу. Подозреваемого в расстреле супругов арестовали.

Также сообщалось, что Италия экстрадировала в Украину подозреваемого в убийстве, который с 2015 года находится в розыске.

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Источник: korrespondent.net