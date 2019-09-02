В Париже и других французских городах тринадцатую субботу проводятся акции протеста "желтых жилетов". Об этом в субботу, 9 февраля, пишет France info.

В Париже шествие началось с площади Шарля де Голля. Спустя несколько часов неподалеку от Национальной ассамблеи произошли первые столкновения с правоохранителями.

Полиция применила слезоточивый газ в ответ на "снаряды", которые запускали манифестанты. После столкновений протестующие направились в сторону здания Сената.

Cмотрите фотогалерею: Во Франции начались новые акции "желтых жилетов"

Напомним, "желтые жилеты" проводят акции протеста по субботам, начиная с ноября 2018 года. Сначала они протестовали против политики французских властей и требовали снижения цен на бензин и повышения покупательной способности. Затем прибавился ряд других требований.

По сообщению властей, во время акций протеста около 2000 человек получили ранения. Также известно о десяти погибших.

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Источник: korrespondent.net