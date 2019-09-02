В Киеве умер известный украинский журналист и редактор Олег Ныпадымка. Его не стало в ночь на пятницу, 8 февраля. Об этом сообщила семья журналиста на его странице в соцсети Facebook.
"Сегодня Олег умер. Время и место похорон пока неизвестно", - написали его родные.
Олег Ныпадымка родился в 1958 году. Окончил факультет журналистики Кишиневского госуниверситета. Работал заместителем главного редактора в ряде украинских газет.
Ныпадымка был первым заместителем главного редактора газеты Всеукраинские Ведомости. В 1997 году он стал первым главным редактором газеты Сегодня. В 1998 году признан заслуженным журналистом Украины.
Напомним, 7 февраля умер французский журналист Жак Ферран.
Также сообщалось, что в январе в ДТП в Польше погиб украинский журналист Роман Кисиль.
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Источник: korrespondent.net
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