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09. 02. 2019

ГПСУ: Сепаратисты применили лазерное оружие

Сепаратисты использовали лазерное оружие в районе пункта пропуска Станица Луганская. Об этом в субботу, 9 февраля, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы. 

По данным ведомства, до 4:00 утра 9 февраля, начиная с 22:00 8 февраля, в районе КПВВ Станица Луганская пограничные наряды по прикрытию дорожного коридора фиксировали со стороны оккупированной территории лучи светло-фиолетового цвета с периодичностью каждые 2-3 минуты.

"Из-за особенностей рельефа местности и опасности использования оптических и тепловизионных приборов точных мест выхода луча установить не удалось", - сообщили в ГПСУ.

В ведомстве отметили, что подразделения Госпогранслужбы из состава Объединенных сил неоднократно фиксировали подобные случаи. Так, в течение 2016-2018 годов в ходе несения службы поражение органов зрения получили пять военнослужащих Краматорского пограничного отряда.

Напомним, в марте 2018 года сепаратисты на Донбассе использовали лазерное оружие. Один из пограничников получил ожог сетчатки глаза.

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Источник: korrespondent.net

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