Суд в Англии удовлетворил иск Порошенко против BBC - юрист

Высокий суд Англии признал, что публикация издания ВВС нанесла ущерб репутации действующего президента Петра Порошенко. Об этом сообщил юрист компании Atkins Thomson Solicitors Грэхем Аткинс, представляющий интересы президента Петра Порошенко в иске против ВВС, информирует Украинская правда в субботу, 9 февраля.

По его словам, Порошенко изначально называл публикацию ложной.

"Президент Порошенко очень доволен решением Высокого суда Англии, который установил, что публикация ВВС нанесла серьезный ущерб его репутации и отверг попытку ВВС уменьшить вредное воздействие своего материала", - отметил юрист.

В сентябре стало известно, что Петр Порошенко судится с британской компанией BBC из-за публикации, в которой говорится, будто он платил деньги за встречу с Дональдом Трампом.

Адвокат Трампа отрицает получение денег за подготовку встречи для Порошенко

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Источник: korrespondent.net