В Париже во время столкновений, которые произошли между участниками протестов "желтых жилетов" и правоохранителями, один из демонстрантов потерял руку. Об этом в субботу, 9 февраля, сообщает Le Figaro.

По данным медиков, мужчина потерял руку в противостоянии под зданием Национальной ассамблеи Франции.

По словам очевидцев, причиной тяжелой травмы стала граната, которую правоохранители бросили в толпу, пытаясь оттеснить протестующих, штурмовавших ограду парламента.

Сообщается, что пострадавший - фотограф, он хотел отбросить гранату, которая прилетела в группу митингующих, однако она разорвалась в его руке.

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Cмотрите фотогалерею: В Париже одному из протестующих оторвало руку

#Paris manifestation #GiletsJaunes sur les #ChampsElysees des tensions, un commissaire de #police prend un coup de pied en plein visage. #Acte13 #ActeXIII #GiletsJaunes2019 pic.twitter.com/dvLVeRN29T — LINE PRESS (@LinePress) 9 февраля 2019 г.

Напомним, 9 февраля во Франции начались новые акции протеста "желтых жилетов".

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Источник: korrespondent.net