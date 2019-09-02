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09. 02. 2019

День на Донбассе: семь обстрелов, потерь нет

В зоне проведения операции Объединенных сил с начала текущих суток, 9 февраля, сепаратисты семь раз обстреляли позиции украинских войск. Об этом сообщается на странице ООС в соцсети Facebook.

Отмечается, что сепаратисты дважды использовали вооружение, запрещенное минскими соглашениями.

В штабе ООС сообщили, что противник с использованием автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия обстрелял позиции украинских военных вблизи населенных пунктов Пески, Чермалык, Павлополь, Крымское, Травневое, Новотошковское.

В районе Песков и Крымского сепаратисты использовали минометы 82 и 120 калибров.

"Потерь среди личного состава Объединенных сил допущено не было", - добавили в штабе.

Напомним, 8 февраля сепаратисты девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Один боец ВСУ погиб, еще два были ранены.

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Источник: korrespondent.net

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