День на Донбассе: семь обстрелов, потерь нет

В зоне проведения операции Объединенных сил с начала текущих суток, 9 февраля, сепаратисты семь раз обстреляли позиции украинских войск. Об этом сообщается на странице ООС в соцсети Facebook.
Отмечается, что сепаратисты дважды использовали вооружение, запрещенное минскими соглашениями.
В штабе ООС сообщили, что противник с использованием автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия обстрелял позиции украинских военных вблизи населенных пунктов Пески, Чермалык, Павлополь, Крымское, Травневое, Новотошковское.
В районе Песков и Крымского сепаратисты использовали минометы 82 и 120 калибров.
"Потерь среди личного состава Объединенных сил допущено не было", - добавили в штабе.
Напомним, 8 февраля сепаратисты девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Один боец ВСУ погиб, еще два были ранены.
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Источник: korrespondent.net
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