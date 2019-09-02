Сотни тысяч итальянцев приняли участие в манифестации крупнейших итальянских профсоюзных объединений в Риме в субботу, 9 февраля. Об этом пишут местные СМИ.

Акция прошла от площади Республики до площади Сан-Джованни.

Митингующие протестуют против политики действующего правительства и требуют реформ, способствующих росту экономики.

Cмотрите фотогалерею: В Риме прошли массовые акции протеста

Напомним, во Франции 9 февраля начались новые акции протеста "желтых жилетов". В Париже один из участников протестного движения получил серьезное увечье во время столкновений с полицией - мужчине оторвало руку.

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Источник: korrespondent.net