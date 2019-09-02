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09. 02. 2019

К дому Авакова приехали активисты

Несколько десятков активистов приехали к дому министра внутренних дел Арсена Авакова. Они требуют расследовать убийство общественной активистки Екатерины Гандзюк. Об этом в субботу, 9 февраля, пишет РБК-Украина.

По данным СМИ, у дома Авакова около 50 активистов. Они скандируют "Свободу политзаключенным".

Как пишет УНИАН, активисты требуют отпустить задержанных сегодня участников акции "Кто заказал убийство Кати Гандзюк?".

Как известно, 9 февраля во время проведения акции "Кто заказал Катю Гандзюк" на Контрактовой площади в Киеве правоохранители задержали около десяти активистов.

После этого группа примерно из 40 человек, вооруженных газовыми баллончиками и ножами, штурмовала отделение полиции в Киеве. Пострадали трое полицейских.

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Источник: korrespondent.net

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