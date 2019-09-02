Лента RSS
Подписаться на ленту
09 февраля 2019, суббота, 23:35
+2°C
Завтра +3°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,17
  • € 2,45
09. 02. 2019

Протесты в Париже: 36 задержанных

В Париже правоохранители задержали по меньшей мере 36 участников акции протеста движения "желтых жилетов". Об этом в субботу, 9 февраля, сообщает BFM TV.

Отмечается, что протестующие подожгли автомобиль военного антитеррористического патруля, который стоял рядом с Эйфелевой башней.

Напомним, во Франции 9 февраля начались новые акции протеста "желтых жилетов".  В Париже один из участников протестного движения получил серьезное увечье во время столкновений с полицией - мужчине оторвало руку.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Домофон нужен только для того, чтобы успеть надеть штаны, пока к тебе поднимается курьер с едой.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Верите ли вы в то, что люди спровоцировали глобальное потепление?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.