Стало известно имя погибшего на Донбассе военного

В районе Авдеевской промзоны в пятницу, 8 февраля, погиб военный из 93 ОМБр Игорь Наконечный, позывной "Замок". Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил военнослужащий Юрий Дмитренко.

"Мой товарищ, с 2015 до 2016 служили в одной роте в 54 ОРБ. Затем он служил в 72 ОМБр, 28 ОМБр, 93 ОМБр. Родился в Харьковской области, проживал с семьей в Волновахе Донецкой области. Не остался равнодушным, не отсиживался дома, а пошел защищать Украину, свой дом и свою семью - жену и двух дочерей. Еще с полгода назад, на День разведки, приезжали вместе с другими ребятами из роты к нашему погибшему товарищу. К сожалению, теперь будем приезжать и к тебе. Но не забудем никогда! Не забудем никого", - пишет Дмитренко.

Как сообщается на странице 93-й ОМБр в соцсети Facebook, Наконечный родился 3 июля 1988 в селе Шулудьковка Харьковской области. После окончания школы он поступил в Темневский учебный центр №100, который закончил в 2013 году, получив специальность токаря.

"В 2015 году старший солдат Наконечный воевал в 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев, где за преданную службу получил Знак почета Министерства обороны Украины. Затем служил в 28-й ОМБр. В ряды холодноярцев "Замок" пришел в 2018 году, когда бригада воевала в районе Волновахи. Сказал тогда, что хочет именно в 93 бригаду, потому что восхищается подвигами и отвагой ее бойцов. Дома у Игоря остались жена Людмила и две дочери", - говорится в сообщении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3110851

Напомним, на Донбассе за день, 8 февраля, сепаратисты восемь раз обстреляли позиции украинских войск. Один боец ВСУ погиб, двое получили ранения.

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Источник: korrespondent.net