Лента RSS
Подписаться на ленту
10 февраля 2019, воскресенье, 00:57
+3°C
Завтра +3°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,17
  • € 2,45
10. 02. 2019

Обрушение дома в Стамбуле: число жертв растет


Число погибших при обрушении многоэтажного дома в Стамбуле достигло 18, заявил глава турецкого МВД Сулейман Сойлу в субботу, 9 февраля.
 
"Есть информация, что под завалами находится по крайней мере еще один выживший. Сним поддерживается контакт, в течение часа мы рассчитываем добраться до него", – цитируют чиновника турецкие СМИ.
 
Спасательная операция продолжается, в ней принимают участие около 500 человек. Накануне из-под завалов живыми извлекли 14 жильцов.
 
Напомним, восьмиэтажное жилое здание обрушилось в Стамбуле 6 февраля. В доме было 24 квартиры, в подвале располагалась текстильная мастерская. Одной из версий ЧП называют незаконную надстройку трех этажей.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Домофон нужен только для того, чтобы успеть надеть штаны, пока к тебе поднимается курьер с едой.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Верите ли вы в то, что люди спровоцировали глобальное потепление?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.