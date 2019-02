Трамп назвал себя "спасителем" экономики США

Президент США заявил, что американская экономика является великой, но отметил, что вложил огромный вклад в ее "спасение".

We have a great economy DESPITE the Obama Administration and all of its job killing Regulations and Roadblocks. If that thinking prevailed in the 2016 Election, the U.S. would be in a Depression right now! We were heading down, and don’t let the Democrats sound bites fool you!