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10. 02. 2019

У Трампа посмеялись над отключением света на выступлении Мадуро


Советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон высмеял лидера Венесуэлы Николаса Мадуро за то, что на его выступлении выключился свет.

"Для мафии Мадуро в Венесуэле настал период "тушите свет", – написал он в Twitter.

На опубликованном видео во время выступления Мадуро начинает мигать свет, на время отключается микрофон, а затем освещение выключается полностью.

Напомним, 23 января в Венесуэле начались крупные антиправительственные акции. Спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. Его поддержали США и ряд других стран региона и мира. 31 января Европарламент признал Гуайдо законным временным президентом Венесуэлы.

В ответ Мадуро разорвал дипломатические отношения с США, обвинив Вашингтон в попытке госпереворота. Поддержку Мадуро выразили Россия, Мексика, Боливия, Куба и Китай. 

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Источник: korrespondent.net

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